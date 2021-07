Green Pass, esclusi gli italiani vaccinati in Uk. Rezza: in arrivo un provvedimento (Di venerdì 23 luglio 2021) È in arrivo a breve un provvedimento del ministero della Salute che, secondo quanto si apprende, riconosce il ciclo vaccinale effettuato in Gran Bretagna e, di conseguenza, permetterà di ottenere il Green Pass. Lo ha confermato il direttore generale della Prevenzione del ministero, Gianni Rezza, commentando il fatto che al momento l'Italia non riconosce la validità delle vaccinazioni somministrate dal Sistema sanitario britannico. Moltissimi italiani residenti in Uk rischiano, una volta rientrati nei nostri confini nazionali per le vacanze o per far visita ai parenti, di non poter fare le ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 23 luglio 2021) È ina breve undel ministero della Salute che, secondo quanto si apprende, riconosce il ciclo vaccinale effettuato in Gran Bretagna e, di conseguenza, permetterà di ottenere il. Lo ha confermato il direttore generale della Prevenzione del ministero, Gianni, commentando il fatto che al momento l'Italia non riconosce la validità delle vaccinazioni somministrate dal Sistema sanitario britannico. Moltissimiresidenti in Uk rischiano, una volta rientrati nei nostri confini nazionali per le vacanze o per far visita ai parenti, di non poter fare le ...

Advertising

borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - NicolaPorro : Quello che sta accadendo con il #greenpass è pazzesco. Anche perché ieri, in conferenza stampa, #Draghi ha racconta… - MarcoLumini : RT @ilruttosovrano: Salvini doveva vaccinarsi ad agosto come disse per 'non saltare la fila', ma appena saputo che senza green pass non si… - Raffael74738563 : RT @deidda: Obbligo Green Pass per gli italiani, ma per noi deputati, il Presidente Fico (5 Stelle) dice NO. Ma non erano loro l'Anticasta?… -