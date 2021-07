Green pass, effetto Draghi: raddoppiate le prenotazioni per la somministrazione del vaccino. Zaia: “assalto alla diligenza” (Di venerdì 23 luglio 2021) Mario Draghi, il nome che condiziona le borse e non solo. Sarà il desiderio di ottenere la certificazione verde che consente maggiori libertà, o sarà l’appello del premier a “scegliere di non morire“, fatto sta che subito dopo la conferenza stampa di Draghi in molte regioni si è registrato un incremento esponenziale delle prenotazioni per il vaccino. LAZIO – “Oltre 38mila nuove prenotazioni per i vaccini, una spinta importante in una regione come il Lazio – dice l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato – che oggi ha superato le 6,5 milioni di dosi somministrazioni e in cui il 62% ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Mario, il nome che condiziona le borse e non solo. Sarà il desiderio di ottenere la certificazione verde che consente maggiori libertà, o sarà l’appello del premier a “scegliere di non morire“, fatto sta che subito dopo la conferenza stampa diin molte regioni si è registrato un incremento esponenziale delleper il. LAZIO – “Oltre 38mila nuoveper i vaccini, una spinta importante in una regione come il Lazio – dice l’assessore regionalesanità, Alessio D’Amato – che oggi ha superato le 6,5 milioni di dosi somministrazioni e in cui il 62% ...

marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - ItaliaViva : Per anni hanno parlato di 'casta', oggi il Presidente Fico ci spieghi secondo quale criterio è contrario al Green P… - antonelladalto2 : Campania, al rientro dall'estero bisognerà esibire il green pass - teocorbe : @Napalm51 io ho il green pass, ma vengo a mangiare con te , pagando io sulla soglia del bar. vergognoso il… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Meloni: "Da Draghi parole di terrore" I numeri sembrano non contare più: nonostante i dati delle terapie intensive siano ampiamente sotto controllo, il Green pass è diventato il nuovo 'mantra' da imporre". Lo scrive la presidente di FdI,...

Salvini ha fatto il vaccino, sui social una foto con il Green Pass Matteo Salvini si è vaccinato contro il Covid a Milano: la conferma è arrivata dopo il giallo social della mattinata. Il segretario leghista si e' sottoposto alla somministrazione della prima dose di ...

Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio in 10 domande e risposte Il Sole 24 ORE Green pass: manifestazioni di protesta in tutta Italia, anche a Roma Una lunga lista di manifestazioni previste per domani alle 17.30 in molte città d’Italia “contro la dittatura” del Green pass e delle restrizioni anti Covid. E’ quella che circola su social e chat in ...

BOOM DI PRENOTAZIONI IN ABRUZZO DOPO LA RICHIESTA DEL GREEN PASS Boom di prenotazioni per il vaccino contro il Covid-19, in Abruzzo, dopo l’annuncio del premier Mario Draghi relativo all’estensione del Green pass. Ieri ci sono state 800 prenotazioni in più rispetto ...

