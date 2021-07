Green pass, effetto Draghi in Toscana: a migliaia corrono a prenotare il vaccino (Di venerdì 23 luglio 2021) Firenze, 23 luglio 2021 - Diverse persone titubanti hanno deciso: si vaccineranno. Sono migliaia i toscani che in queste ore stanno correndo a prenotarsi. Primi segnali di ripresa per la campagna ... Leggi su lanazione (Di venerdì 23 luglio 2021) Firenze, 23 luglio 2021 - Diverse persone titubanti hanno deciso: si vaccineranno. Sonoi toscani che in queste ore stanno correndo a prenotarsi. Primi segnali di ripresa per la campagna ...

