Green pass, ecco come scaricare la certificazione verde Covid - 19 sul cellulare o da stampare (Di venerdì 23 luglio 2021) ...Per assistenza tecnica (per esempio sull'uso della piattaforma o delle APP) chiama il Call center 800 91 24 91 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) oppure scrivi a cittadini@dgc.gov.it. Per ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 23 luglio 2021) ...Per assistenza tecnica (per esempio sull'uso della piattaforma o delle APP) chiama il Call center 800 91 24 91 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) oppure scrivi a cittadini@dgc.gov.it. Per ...

Advertising

marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - ItaliaViva : Per anni hanno parlato di 'casta', oggi il Presidente Fico ci spieghi secondo quale criterio è contrario al Green P… - Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - morry74 : Sui social è polemica sul 1500, il numero per recuperare il Green Pass è irraggiungibile - Fabrizi75778412 : @matteosalvinimi A Salvini ti suona il campanellino che le chiacchiere oramai stanno a zero, ho fai qualcosa di con… -