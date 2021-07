Green pass e scuola, tempi stretti per il ritorno in classe da vaccinati. Dadone: «Valutiamo tamponi gratis per i ragazzi» (Di venerdì 23 luglio 2021) tamponi gratuiti per i più giovani «perché si è consapevoli del fatto che rischierebbe di diventare un aggravio per le famiglie». È questa la proposta avanzata da Fabiana Dadone nel corso di un’intervista ad Agorà Estate su Rai3, e che ha messo al lavoro il Governo e la cabina di regia per cercare di renderla effettiva. La ministra per le Politiche giovanili ha poi parlato della vaccinazione per i ragazzi – nella fascia 12-18 -, spiegando che questi sono stati «gli ultimi a poter accedere alle prenotazione perché si è data priorità alle fasce più a rischio. In questo momento è comunque possibile la prenotazione del vaccino per tutti, per ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 luglio 2021)gratuiti per i più giovani «perché si è consapevoli del fatto che rischierebbe di diventare un aggravio per le famiglie». È questa la proposta avanzata da Fabiananel corso di un’intervista ad Agorà Estate su Rai3, e che ha messo al lavoro il Governo e la cabina di regia per cercare di renderla effettiva. La ministra per le Politiche giovanili ha poi parlato della vaccinazione per i– nella fascia 12-18 -, spiegando che questi sono stati «gli ultimi a poter accedere alle prenotazione perché si è data priorità alle fasce più a rischio. In questo momento è comunque possibile la prenotazione del vaccino per tutti, per ...

