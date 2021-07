Green pass, dopo l’annuncio di Draghi 50mila lombardi han prenotato il vaccino (Di venerdì 23 luglio 2021) l’annuncio del premier Mario Draghi sul Green pass obbligatorio per una serie di attività ha subito sortito un chiaro effetto in lombardia. Giovedì, nella giornata in cui il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che istituisce dal 6 agosto l’obbligo del Green pass per l’accesso in bar e ristoranti al chiuso, grandi eventi, cinema, palestre e stadi, hanno richiesto la loro prima somministrazione prenotandosi alla campagna vaccinale 48.646 cittadini lombardi. Per avere un’idea del salto: dal primo al 12 luglio il valore giornaliero più alto non ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 luglio 2021)del premier Mariosulobbligatorio per una serie di attività ha subito sortito un chiaro effetto ina. Giovedì, nella giornata in cui il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che istituisce dal 6 agosto l’obbligo delper l’accesso in bar e ristoranti al chiuso, grandi eventi, cinema, palestre e stadi, hanno richiesto la loro prima somministrazione prenotandosi alla campagna vaccinale 48.646 cittadini. Per avere un’idea del salto: dal primo al 12 luglio il valore giornaliero più alto non ...

Advertising

marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - ItaliaViva : Per anni hanno parlato di 'casta', oggi il Presidente Fico ci spieghi secondo quale criterio è contrario al Green P… - Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - JohnnyBarden00 : RT @TheCalippOne: E dopo il virologo, professore universitario, capo della polizia e ex direttore del TG1 ora se mi chiederanno il green pa… - FrancoBove1965 : RT @neap_psycho: @c_appendino dopo la manifestazione in piazza Castello la cosa migliore che ha pensato di fare è rilasciare una intervista… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass obbligatorio dal 5 agosto per ristoranti al chiuso, cinema e palestre La cabina di regia si è riunita il 22 luglio per prendere le decisioni riguardanti l'obbligo del green pass . Emerge che esibire la certificazione sarà obbligatorio dal 5 agosto per accedere a ristoranti al chiuso, Cinema , teatri, palestre e piscine. Il nuovo decreto Covid approvato entrerà in ...

Draghi blinda la Cartabia, sulla giustizia pone la fiducia Il tema di giornata è il green pass e le nuove norme per combattere il Covid . Prima del Consiglio dei ministri c'è una lunga cabina di regia con tutti i gruppi della maggioranza e poi la riunione ...

Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio in 10 domande e risposte Il Sole 24 ORE Green Pass, le attività, le multe e l’APP per verificare la validità Dal prossimo 6 agosto sarà necessario il green pass, anche dopo la prima dose, un tampone o la guarigione dal Covid-19 per accedere ad alcune attività. L'articolo Green Pass, le attività, le multe e l ...

Matteo Salvini e la foto col QR Code sui social: si è vaccinato? Ha il Green Pass? Il leader della Lega aveva fatto sapere che si sarebbe vaccinato ad agosto inoltrato, ma sul suo profilo social spunta una foto con un QR Code che ricorda moltissimo quello del Green Pass (documento c ...

La cabina di regia si è riunita il 22 luglio per prendere le decisioni riguardanti l'obbligo del. Emerge che esibire la certificazione sarà obbligatorio dal 5 agosto per accedere a ristoranti al chiuso, Cinema , teatri, palestre e piscine. Il nuovo decreto Covid approvato entrerà in ...Il tema di giornata è ile le nuove norme per combattere il Covid . Prima del Consiglio dei ministri c'è una lunga cabina di regia con tutti i gruppi della maggioranza e poi la riunione ...Dal prossimo 6 agosto sarà necessario il green pass, anche dopo la prima dose, un tampone o la guarigione dal Covid-19 per accedere ad alcune attività. L'articolo Green Pass, le attività, le multe e l ...Il leader della Lega aveva fatto sapere che si sarebbe vaccinato ad agosto inoltrato, ma sul suo profilo social spunta una foto con un QR Code che ricorda moltissimo quello del Green Pass (documento c ...