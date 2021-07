Green pass, dal Lazio al Veneto boom di prenotazioni vaccino dopo le nuove regole: «Raddoppiate in un giorno» (Di venerdì 23 luglio 2021) Le nuove regole sul Green pass che saranno in vigore dal 6 agosto hanno spinto molte persone a vaccinarsi. Lazio, Piemonte, Lombardia, Toscana e Abruzzo hanno registrato un'impennata nelle... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 23 luglio 2021) Lesulche saranno in vigore dal 6 agosto hanno spinto molte persone a vaccinarsi., Piemonte, Lombardia, Toscana e Abruzzo hanno registrato un'impennata nelle...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green Pass, domani protesta No - vax in 80 città italiane ... a partire dal prossimo 6 agosto, introduce l' obbligo del Certificato Covid, il cosiddetto 'Green pass' per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, ...

Covid Italia, Crisanti: "Inizio di curva esponenziale" ... con le regioni alle prese con la variante Delta mentre il dibattito è dominato dal green pass. A fotografare la curva, all'Adnkronos Salute, è il virologo Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento ...

Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio in 10 domande e risposte Il Sole 24 ORE Carfagna: «Per anni Forza Italia ha rincorso i sovranisti: ora si cambia» ROMA «Nessun dubbio» sul Green Pass, unica «alternativa alle chiusure» e quasi certezza che anche la Lega se ne farà una ragione: Mara Carfagna, ministra per il Sud, è ottimista sulla tenuta della ...

Salvini vaccinato, esperti in coro: “Bravo, buon esempio” Matteo Salvini si vaccina contro il coronavirus? “Un buon esempio”. La decisione del leader della Lega, che oggi a Milano ha ricevuto il vaccino contro il covid, non passa ovviamente inosservata, in u ...

