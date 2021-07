Green pass, dal Lazio al Veneto boom di prenotazioni vaccino dopo le nuove regole: «Raddoppiate in un giorno» (Di venerdì 23 luglio 2021) Le nuove regole sul Green pass che saranno in vigore dal 6 agosto hanno spinto molte persone a vaccinarsi. Lazio, Piemonte, Lombardia, Toscana e Abruzzo hanno registrato un'impennata nelle... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 23 luglio 2021) Lesulche saranno in vigore dal 6 agosto hanno spinto molte persone a vaccinarsi., Piemonte, Lombardia, Toscana e Abruzzo hanno registrato un'impennata nelle...

Advertising

marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - ItaliaViva : Per anni hanno parlato di 'casta', oggi il Presidente Fico ci spieghi secondo quale criterio è contrario al Green P… - Vito_Troiano : Effetto Green pass: boom di prenotazioni del vaccino in tutta Italia - _addictedtolou_ : Io invece non andrò dove non mi verrà chiesto perché non voglio sia fatto un danno alla mia salute né a quella degl… -