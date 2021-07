Green Pass: dal 6 agosto sarà obbligatorio anche per andare al cinema (Di venerdì 23 luglio 2021) Dal 6 agosto in Italia il Green Pass sarà obbligatorio per poter accedere a diversi luoghi al chiuso, inclusi i cinema, così come palestre, piscine, bar e ristoranti al chiuso. Con l'aumentare dei nuovi contagi, il nuovo decreto del Governo rende obbligatorio il Green Pass a partire dal 6 agosto 2021 per l'accesso a determinati locali, tra cui i cinema, ma anche attività ed eventi. La minaccia della variante Delta diventa sempre più concreta, e potrebbe rallentare il "ritorno alla ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 luglio 2021) Dal 6in Italia ilper poter accedere a diversi luoghi al chiuso, inclusi i, così come palestre, piscine, bar e ristoranti al chiuso. Con l'aumentare dei nuovi contagi, il nuovo decreto del Governo rendeila partire dal 62021 per l'accesso a determinati locali, tra cui i, maattività ed eventi. La minaccia della variante Delta diventa sempre più concreta, e potrebbe rallentare il "ritorno alla ...

