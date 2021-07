Green pass dai 12 anni per le palestre, cinema e ristoranti (al chiuso). Stop alle discoteche. Nuovi criteri per i colori. (Di venerdì 23 luglio 2021) Decreto in vigore dal 6 agosto: una dose nei locali al coperto e al tavolo, musei e teatri. Eventi sportivi all'aperto con il 50% del pubblico. Slitta la decisione sui mezzi pubblici. Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 luglio 2021) Decreto in vigore dal 6 agosto: una dose nei locali al coperto e al tavolo, musei e teatri. Eventi sportivi all'aperto con il 50% del pubblico. Slitta la decisione sui mezzi pubblici.

marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - pietroraffa : #Draghi:'Il Green pass non è un arbitrio, è una condizione per tenere aperte le attività economiche'. Da condivide… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - stefanopnt : RT @Corriere: ?? Cosa cambia dal 6 agosto e cosa si può fare con il Green pass: tutte le regole del nuovo decreto - Emrys77 : RT @MarcelloBussi: Per Draghi se si sta fra portatori di Green pass non è possibile contagiarsi. Beh, lo dicono gli stessi produttori di va… -