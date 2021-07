Green Pass: come scaricarlo e cosa fare se non arrivano i codici (Di venerdì 23 luglio 2021) A partire dal 6 agosto per andare al bar, al ristorante, a mostre, concerti, eventi pubblici o per viaggiare servirà il Green Pass. Si tratta di quel documento individuale approvato dall'UE che viene rilasciato in caso si abbia ricevuto il vaccino Covid, si sia guariti dalla malattia o si abbia esito negativo di un tampone eseguito non più tardi di 48 ore prima. TUTTO SUL Green Pass Al momento in Italia sono già stati scaricati 40 milioni di Green Pass, ma con ogni probabilità – come avvenuto in Francia – d'ora in avanti, con l'entrata in vigore del decreto che ne prevede ... Leggi su panorama (Di venerdì 23 luglio 2021) A partire dal 6 agosto per andare al bar, al ristorante, a mostre, concerti, eventi pubblici o per viaggiare servirà il. Si tratta di quel documento individuale approvato dall'UE che viene rilasciato in caso si abbia ricevuto il vaccino Covid, si sia guariti dalla malattia o si abbia esito negativo di un tampone eseguito non più tardi di 48 ore prima. TUTTO SULAl momento in Italia sono già stati scaricati 40 milioni di, ma con ogni probabilità –avvenuto in Francia – d'ora in avanti, con l'entrata in vigore del decreto che ne prevede ...

