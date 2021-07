Green pass: come ottenerlo, tramite sms o con altre soluzioni (Di venerdì 23 luglio 2021) Con il nuovo decreto legge il Governo disciplina l’uso del Green pass in maniera vincolante per poter svolgere alcune attività. Lo otteniamo dopo esserci vaccinati tramite sms e nel caso non dovesse arrivare, ecco altre soluzioni. Dal 6 agosto partiranno le regole designate dal Governo e che troviamo nel nuovo decreto legge approvato qualche giorno fa. Tra queste, quella che sta facendo discutere tutta Italia è quella sul Green pass. Il Green pass è la certificazione che ci viene rilasciata nel momento in cui ci viene ... Leggi su formatonews (Di venerdì 23 luglio 2021) Con il nuovo decreto legge il Governo disciplina l’uso delin maniera vincolante per poter svolgere alcune attività. Lo otteniamo dopo esserci vaccinatisms e nel caso non dovesse arrivare, ecco. Dal 6 agosto partiranno le regole designate dal Governo e che troviamo nel nuovo decreto legge approvato qualche giorno fa. Tra queste, quella che sta facendo discutere tutta Italia è quella sul. Ilè la certificazione che ci viene rilasciata nel momento in cui ci viene ...

marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - ItaliaViva : Per anni hanno parlato di 'casta', oggi il Presidente Fico ci spieghi secondo quale criterio è contrario al Green P… - Mary62958694 : RT @VittorioSgarbi: Green Pass? Per tutti o per nessuno. - LBasemi : RT @ImolaOggi: Draghi: 'Il Green pass è una misura con i quali i cittadini possono continuare a svolgere attività con la garanzia di ritrov… -