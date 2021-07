Green pass, certificato per lavorare, il governo chiama le parti. Misure estese agli statali (Di sabato 24 luglio 2021) Il paradosso lo ha sottolineato l?ex magistrato esperto di sicurezza sul lavoro Raffaele Guariniello. Dal prossimo agosto un cliente che vorrà cenare in un ristorante sarà... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 24 luglio 2021) Il paradosso lo ha sottolineato l?ex magistrato esperto di sicurezza sul lavoro Raffaele Guariniello. Dal prossimo agosto un cliente che vorrà cenare in un ristorante sarà...

borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - NicolaPorro : Quello che sta accadendo con il #greenpass è pazzesco. Anche perché ieri, in conferenza stampa, #Draghi ha racconta… - vlasec_ciotto : RT @mittdolcino: Ooops! Draghi firma per il Green Pass un DPCM e NON un decreto legge! Ossia tale provvedimento, in punta di diritto, resta… - Gg24Rhino : Dio ci salvi dalla dittatura sanitaria. Quando è troppo è troppo, la misura è colma. Cosa han fatto di male gli ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Salvini vaccinato, esperti in coro: "Bravo, buon esempio" La decisione del leader della Lega, che oggi a Milano ha ricevuto il vaccino contro il covid, non passa ovviamente inosservata, in un momento particolare caratterizzato dal varo del Green Pass. Il ...

Green Pass, domani protesta No - vax in 80 città italiane ... a partire dal prossimo 6 agosto, introduce l' obbligo del Certificato Covid, il cosiddetto 'Green pass' per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, ...

Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio in 10 domande e risposte Il Sole 24 ORE Green pass, certificato per lavorare, il governo chiama le parti. Misure estese agli statali Il paradosso lo ha sottolineato l’ex magistrato esperto di sicurezza sul lavoro Raffaele Guariniello. Dal prossimo agosto un cliente che vorrà cenare in un ristorante ...

Covid: nuovo dl pubblicato in Gazzetta, è in vigore Il nuovo decreto legge Covid che introduce l'obbligo di Green pass dal 6 agosto è stato pubblicato il 23 luglio in Gazzetta ufficiale. Il provvedimento è in vigore e dunque si applicano i nuovi parame ...

