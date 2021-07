Gravissimo lutto per Costacurta | morta la mamma in un incidente d’auto

(Di venerdì 23 luglio 2021) Unha colpito Billy, ex difensore del Milan. Attualmente è un commentatore di calcio, in particolar modo è un volto di Sky Sport. Nelle ultime ore è stato sconvolto da una terribile notizia. E’questa mattina Margherita Beccegato, 87 ennedell’ex campione di calcio. Forse a causa di un malore, la donna ha perso il controllo della sua auto finendo contro un muro, a Cavaria Con Premezzo (Varese). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco i carabinieri di Busto Arsizio (Varese), il 118 e la Polizia Locale ma per la donna non c’è stato nulla da fare. L'articolo ...

Un gravissimo lutto ha colpito Billy Costacurta, ex difensore del Milan. Attualmente è un commentatore di calcio, in particolar modo è un volto di Sky Sport. Nelle ultime ore è stato sconvolto da una terribile notizia. La madre Margherita Beccegato, 87 anni, è morta in un incidente stradale venerdì mattina, avvenuto nei pressi di Cavaria con Premezzo.