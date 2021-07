Grave lutto per Alessandra Mastronardi: si è spenta all’età di 32 anni la cugina Valentina (Di venerdì 23 luglio 2021) Il dolore per la perdita di Valentina affidato a un lungo post: così Alessandra Mastronardi dice addio alla cugina morta all’età di 32 anni «E quindi noi adesso senza di te cosa dovremmo fare..?» apre così il lungo post d’addio per la cugina Valentina, l’attrice Alessandra Mastronardi che grida il suo dolore sul social. La cugina Valentina è deceduta all’età di 32 anni soffriva di sclerodermia sin dall’età dell’adolescenza. Spesso, su ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 23 luglio 2021) Il dolore per la perdita diaffidato a un lungo post: cosìdice addio allamortadi 32«E quindi noi adesso senza di te cosa dovremmo fare..?» apre così il lungo post d’addio per la, l’attriceche grida il suo dolore sul social. Laè decedutadi 32soffriva di sclerodermia sin ddell’adolescenza. Spesso, su ...

