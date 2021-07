Graduatorie supplenze | più punti a chi ha il dottorato Sentenza su ricorso Ordine degli Psicologi

(Di venerdì 23 luglio 2021) Il giudice amministrativo non può sindacare la scelta dell’amministrazione scolastica di valutare in maniera differente i titoli di accesso nelleprovinciali per le(Gps) e in quelle d’istituto (Gi). Il Consiglio Nazione dell’aveva infatti lamentato l’illegittimità dell’Ordinanza n. 60/2020 che le regolamenta, nella parte in cui si attribuisce al titolo di specializzazione 2, a fronte dei 12assegnati aldi ricerca, e di 1 punto, fino a un massimo di 3, per ogni ...

... così da consentire a decine di migliaia di docenti precari di rompere le catene che da otto anni li tengono prigionieri in seconda fascia delleprovinciali per le(ex terza ...DalleATA 24 mesi si attinge per lee per le immissioni in ruolo 2021/22. L'intera tempistica relativa alleATA 24 mesi: Completamento presa in carico domande di ...Nell'articolo tutte le novità per il mondo della scuola previste dalla prossima conversione in legge del Decreto Sostegni bis. LeggiOggi ...Per i docenti che hanno superato il concorso straordinario 2020/21 sta per aprirsi una nuova possibilità. Infatti, gli insegnanti che hanno raggiunto un punteggio di almeno 56/80 nella prova prevista ...