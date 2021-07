Governo, Lega “Profonda irritazione” (Di venerdì 23 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – La Lega è determinata a rimanere nel Governo e a guidare a lungo il Paese ma c’è “Profonda irritazione”. Fonti del Carroccio riferiscono che “tutto il partito, a cominciare da Matteo Salvini, è impegnato a sostenere le riforme mentre i 5Stelle minacciano sfracelli sulla Giustizia (e proprio in queste ore si fanno notare per le troppe assenze in Aula) e il Pd tira la corda su nuove tasse e Ddl Zan. Grazie al buonsenso della Lega, il green pass non è richiesto per i trasporti o per lavorare. E sono cambiati i criteri per il cambio di colore delle regioni. Non sono risultati scontati, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Laè determinata a rimanere nele a guidare a lungo il Paese ma c’è “”. Fonti del Carroccio riferiscono che “tutto il partito, a cominciare da Matteo Salvini, è impegnato a sostenere le riforme mentre i 5Stelle minacciano sfracelli sulla Giustizia (e proprio in queste ore si fanno notare per le troppe assenze in Aula) e il Pd tira la corda su nuove tasse e Ddl Zan. Grazie al buonsenso della, il green pass non è richiesto per i trasporti o per lavorare. E sono cambiati i criteri per il cambio di colore delle regioni. Non sono risultati scontati, ...

Advertising

il_pucciarelli : Peccato che la Lega si trovi al governo col Pd altrimenti una bella manifestazione contro il fascismo istituzionale… - borghi_claudio : con 600 mila visualizzazioni il decalogo #nogreenpass ha superato anche il sondaggio pro o contro Lega in governo D… - matteosalvinimi : 26aprile, terrore in diretta tivù. Con riaperture decise allora da governo, con pressione della Lega, si rischiavan… - erretti42 : @FaremaF @ale_dibattista Lui non voleva il Governo con il Pd, ma quello con la Lega gli andava bene. E per questo… - ViaLobotomia : RT @AzzurraBarbuto: Mercoledì la Lega parteciperà ad una manifestazione contro le decisioni del governo di cui fa parte. Non sarebbe più lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Lega Coronavirus in Italia, il bollettino del 23 luglio: 5143 nuovi casi, 17 decessi. L'indice di positività al 2,16 per cento Cresce, probabilmente complice anche le nuove norme sul green pass varate dal governo, l'adesione ... Dopo la bacchettata di Draghi il leader della Lega Matteo Salvini si è vaccinato stamane a Milano. ...

Fonti Lega: determinati a stare a governo ma profonda irritazione "La Lega è determinata a rimanere nel governo e a guidare a lungo il Paese ma c'è 'profonda irritazione': tutto il partito, a cominciare da Matteo Salvini, è impegnato a sostenere le riforme mentre i ...

Governo, Lega “Profonda irritazione” - Sardiniapost.it SardiniaPost Governo, Lega “Profonda irritazione” ROMA (ITALPRESS) – La Lega è determinata a rimanere nel governo e a guidare a lungo il Paese ma c’è “profonda irritazione”. Fonti del Carroccio riferiscono che “tutto il partito, a cominciare da Matte ...

Green pass, domani manifestazione anche a Genova contro le decisioni di governo e regioni Genova. Domani pomeriggio prevista anche a Genova la manifestazione di protesta contro le nuove disposizioni legate al green pass: un appuntamento nazionale, lanciato dal tam tam dei social, per prote ...

Cresce, probabilmente complice anche le nuove norme sul green pass varate dal, l'adesione ... Dopo la bacchettata di Draghi il leader dellaMatteo Salvini si è vaccinato stamane a Milano. ..."Laè determinata a rimanere nele a guidare a lungo il Paese ma c'è 'profonda irritazione': tutto il partito, a cominciare da Matteo Salvini, è impegnato a sostenere le riforme mentre i ...ROMA (ITALPRESS) – La Lega è determinata a rimanere nel governo e a guidare a lungo il Paese ma c’è “profonda irritazione”. Fonti del Carroccio riferiscono che “tutto il partito, a cominciare da Matte ...Genova. Domani pomeriggio prevista anche a Genova la manifestazione di protesta contro le nuove disposizioni legate al green pass: un appuntamento nazionale, lanciato dal tam tam dei social, per prote ...