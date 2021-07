Governo, fonti Lega: profonda irritazione (Di venerdì 23 luglio 2021) (Adnkronos) – La Lega è determinata a rimanere nel Governo e a guidare a lungo il Paese ma c’è ‘profonda irritazione’: tutto il partito, a cominciare da Matteo Salvini, è impegnato a sostenere le riforme mentre i 5 Stelle minacciano sfracelli sulla giustizia (e proprio in queste ore si fanno notare per le troppe assenze in Aula) e il Pd tira la corda su nuove tasse e Ddl Zan. E’ quanto fanno rilevare fonti della Lega. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 luglio 2021) (Adnkronos) – Laè determinata a rimanere nele a guidare a lungo il Paese ma c’è ‘’: tutto il partito, a cominciare da Matteo Salvini, è impegnato a sostenere le riforme mentre i 5 Stelle minacciano sfracelli sulla giustizia (e proprio in queste ore si fanno notare per le troppe assenze in Aula) e il Pd tira la corda su nuove tasse e Ddl Zan. E’ quanto fanno rilevaredella. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TgLa7 : ??#Covid, fonti Governo: #greenpass al chiuso per ristoranti dal 5 agosto, anche per i bar ma non al bancone - Agenzia_Ansa : Obbligo di Green pass per cinema e teatri, ma aumenta il numero di spettatori, sia al chiuso che all'aperto. E' qua… - Agenzia_Ansa : FLASH | Verso la proroga dello stato di emergenza ad ottobre: lo affermano fonti di governo. Ma nessuna decisione è stata presa #ANSA - Adnkronos : Governo, da fonti della #Lega filtra profonda irritazione. - fisco24_info : Governo, fonti Lega: profonda irritazione: M5S minaccia sfracelli sulla giustizia e Pd tira la corda. Incomprensibi… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo fonti Dl semplificazioni: atteso entro stasera il giro di boa della Camera ...del Senato che hanno introdotto diverse modifiche al decreto anche con due 'inciampi' del Governo: ... dalla procedura Via alle fonti rinnovabili, dalle opere di impatto rilevante, ai contratti pubblici,...

Green pass obbligatorio: l'App per i controlli e le sanzioni ... le regole per viaggiare Le sanzioni previste Sul sito del governo si chiarisce che i titolari o i ... sia per i documenti cartacei che per quelli digitali, precisano fonti di Palazzo Chigi, rispetto a ...

Governo, fonti Lega: profonda irritazione Yahoo Finanza Governo, fonti Lega: profonda irritazione La Lega è determinata a rimanere nel governo e a guidare a lungo il Paese ma c’è ‘profonda irritazione’: tutto il partito, a cominciare da Matteo Salvini, è impegnato a sostenere le riforme mentre i 5 ...

Allarme rosso nel governo: così minano il lavoro di Draghi Sistematiche operazioni di logoramento interno nell'esecutivo preoccupano il Colle alla vigilia del semestre bianco ma il premier appare tranquillo ...

...del Senato che hanno introdotto diverse modifiche al decreto anche con due 'inciampi' del: ... dalla procedura Via allerinnovabili, dalle opere di impatto rilevante, ai contratti pubblici,...... le regole per viaggiare Le sanzioni previste Sul sito delsi chiarisce che i titolari o i ... sia per i documenti cartacei che per quelli digitali, precisanodi Palazzo Chigi, rispetto a ...La Lega è determinata a rimanere nel governo e a guidare a lungo il Paese ma c’è ‘profonda irritazione’: tutto il partito, a cominciare da Matteo Salvini, è impegnato a sostenere le riforme mentre i 5 ...Sistematiche operazioni di logoramento interno nell'esecutivo preoccupano il Colle alla vigilia del semestre bianco ma il premier appare tranquillo ...