Gollini saluta l’Atalanta e ora il Tottenham fa sul serio per Romero | offerti 55 milioni

Luca Percassi è stato piuttosto chiaro durante la presentazione delle nuove maglie dell'Atalanta: nessuno è incedibile, nemmeno Cristian Romero. Ma servono tanti soldi, cifre alte anche per le casse della Premier League. Il 23enne argentino, fresco vincitore della Copa America dopo aver ricevuto il premio di miglior difensore della Serie A, è ormai finito sul taccuini di mezza Europa. Il primo a farsi avanti era stato il Manchester United, che, una volta scoperte le pretese di Zingonia, ha preferito puntare tutto sul madrileno Varane che dalla sua ha un'esperienza internazionale che Romero oggi non può ancora garantire.

