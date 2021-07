Golf | Renato Paratore | “A Tokyo servono 4 giorni ad alto livello per la medaglia Ho cambiato il mio gioco”

(Di venerdì 23 luglio 2021) Dalla sua Roma versovola alle Olimpiadi per dare importanza a un anno che, finora, lo ha visto dare il meglio in appuntamenti didell’European Tour. Entrato in sostituzione di Francesco Molinari, va a giocare su un genere di campi che conosce, un fattore che potrebbe dargli una spinta interessante. Abbiamo avuto modo di raggiungerlo poco prima della partenza per il Giappone: la sua è la voce di un uomo carico, che ha chiara la via non solo a cinque cerchi, ma anche del 2021. Quest’anno è stato per te un po’ di alti e bassi: dagli undicesimi al Porsche European Open e British Masters ai ...

Advertising

Sevenpress : Renato Paratore, campione italiano e Golf Ambassador Jaguar, ai Giochi Olimpici di Tokyo - SpotandWeb : Nuova notizia: Renato Paratore Golf Ambassador Jaguar ai Giochi Olimpici di Tokyo - lulopdotcom : #automotive #sport #jaguar #tokyo2020 Renato Paratore, campione italiano e Golf Ambassador Jaguar, ai Giochi Olimpi… - FederGolf : RT @Coninews: I golfisti #ItaliaTeam ci vedono lungo. ?????? ?? Renato Paratore e Guido Migliozzi puntano da Roma il green del Kasumigaseki C… - Coninews : I golfisti #ItaliaTeam ci vedono lungo. ?????? ?? Renato Paratore e Guido Migliozzi puntano da Roma il green del Kasu… -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Renato

... sono stato particolarmente contento quando, dopo Francesco Laporta, ancheParatore si è unito alla famiglia Jaguar comeAmbassador. Nonostante la giovane età,ha dimostrato una ...... "Da amante del, sono stato particolarmente contento quando, dopo Francesco Laporta, ancheParatore si è unito alla famiglia Jaguar comeAmbassador. Nonostante la giovane età,...ROME, JUL 23 - Italy's Guido Migliozzi and Renato Paratore are eying Olympic glory in the golf tournament at the Games in Tokyo. Migliozzi, who came fourth in this year's US Open, said "the goal is a ...Dalla sua Roma verso Tokyo: Renato Paratore vola alle Olimpiadi per dare importanza a un anno che, finora, lo ha visto dare il meglio in appuntamenti di livello dell'European Tour. Entrato in sostituz ...