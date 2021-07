Golf | Nacho Elvira solo in testa al Cazoo Open Italiani fuori al taglio

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 luglio 2021) Lo spagnolodomina in Galles e dopo il secondo round resta dainal, torneo dell’European Tour. A Newport, con un parziale di 67 (-4) su un totale di 131 (64 67, -11) colpi,ha staccato lo svedese Vincent Norrman (con lui al comando dopo 18 buche), ora 2/o con 133 (-9). Al Celtic Manor Resort (par 71) gli azzurri escono al: nessuno, tra i 4 giocatori in gara, è riuscito a staccare il pass per giocare nel week-end. Da Lorenzo Gagli ad Aron Zemmer, entrambi 84/i con 147 (+5), passando per Nino Bertasio, 112/o ...