Golf | Migliozzi | Paratore eye Olympic glory

Advertising

IbrahNews10 : RT @Coninews: I golfisti #ItaliaTeam ci vedono lungo. ?????? ?? Renato Paratore e Guido Migliozzi puntano da Roma il green del Kasumigaseki C… - Uaranger : RT @Coninews: I golfisti #ItaliaTeam ci vedono lungo. ?????? ?? Renato Paratore e Guido Migliozzi puntano da Roma il green del Kasumigaseki C… - CatelliRossella : >>>ANSA/Tokyo: Migliozzi e Paratore sogni a cinque cerchi - ANSA Golf - - golftgcom : Olimpiadi e #golf: Migliozzi per la prima medaglia, Paratore per la terza #Tokyo2020 - FederGolf : RT @Coninews: I golfisti #ItaliaTeam ci vedono lungo. ?????? ?? Renato Paratore e Guido Migliozzi puntano da Roma il green del Kasumigaseki C… -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Migliozzi

ROME, JUL 23 - Italy's Guidoand Renato Paratore are eying Olympic glory in thetournament at the Games in Tokyo., who came fourth in this year's US Open, said "the goal is a medal". Paratore said just being at the Games meant "I am crowning a life - long dream". ...Ambassador Jaguar dal 2020, Paratore sarà affiancato a Tokyo da Guidoper difendere i colori azzurri del. Un sogno che diventa realtà per il giovane talento romano, che in ...ROME, JUL 23 - Italy's Guido Migliozzi and Renato Paratore are eying Olympic glory in the golf tournament at the Games in Tokyo. Migliozzi, who came fourth in this year's US Open, said "the goal is a ...Jaguar si prepara alle Olimpiadi di Tokyo con il suo Golf Ambassador Renato Paratore che punterà a una medaglia per l'Italia ...