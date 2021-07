Golf, Matteo Delpodio: “Alle Olimpiadi possiamo anche vincere. Migliozzi e Paratore saranno un esempio, si sono preparati tanto” (Di venerdì 23 luglio 2021) C’è tantissima fiducia nell’ambiente del Golf italiano per queste Olimpiadi di Tokyo, che vedono al via un field di ottimo livello, senz’altro superiore rispetto a quello di Rio 2016 anche con le rinunce. Guido Migliozzi e Renato Paratore sono prossimi a metter piede in terra nipponica, dopo due percorsi diversi in stagione, l’uno col picco del quarto posto allo US Open, l’altro con un’evoluzione sia tecnica che fisica. A parlare all’ANSA è stato Matteo Delpodio, il direttore tecnico azzurro: “I ragazzi si sono preparati ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) C’è tantissima fiducia nell’ambiente delitaliano per questedi Tokyo, che vedono al via un field di ottimo livello, senz’altro superiore rispetto a quello di Rio 2016con le rinunce. Guidoe Renatoprossimi a metter piede in terra nipponica, dopo due percorsi diversi in stagione, l’uno col picco del quarto posto allo US Open, l’altro con un’evoluzione sia tecnica che fisica. A parlare all’ANSA è stato, il direttore tecnico azzurro: “I ragazzi si...

