Golf | Guido Migliozzi | “Aspiro a qualcosa di grande alle Olimpiadi | magari una medaglia”

(Di venerdì 23 luglio 2021) Il numero 1 d’Italia non si nasconde.non va a Tokyo per scherzare, ma per battere un colpo importante. Il vicentino aveva già fatto intuire il proprio talento nel 2019, ma è questo 2021 che lo sta vedendo esplodere ad altissimi livelli. Prima della partenza per il Giappone lo abbiamo raggiunto: la voce fa fatica a trattenere l’impazienza e la voglia di dare all’Italia emozioni importanti, alla seconda apparizione delai Giochi in era contemporanea e quarta in assoluto. Primo Major della tua vita e arrivi quarto, debutti sul PGA Tour e vai forte anche lì. Te l’aspettavi di essere già a quel livello? “E’ sempre stato il ...

Renato Paratore è carico in vista della partenza per i Giochi Olimpici, dove rappresenterà il gol italiano insieme aMigliozzi. 'Per me è la prima volta ai Giochi anche se ho fatto quelle ...Queste le dichiarazioni all'ANSA diMigliozzi, dopo i grandi risultati ottenuti quest'anno, tra cui un quarto posto allo US Open. Ora tutto pronto per l'avventura in Giappone: ' Fin da quando ...Il numero 1 d'Italia non si nasconde. Guido Migliozzi non va a Tokyo per scherzare, ma per battere un colpo importante. Il vicentino aveva già fatto intuire il proprio talento nel 2019, ma è questo 20 ..."Rappresentare l'Italia alle Olimpiadi è qualcosa di speciale. A Tokyo vado per conquistare una medaglia. Questi Giochi, visto il periodo che stiamo vivendo, valgono ancora di più, non vedo l'ora di g ...