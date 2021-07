Golf femminile: a metà Evian Championship 2021 vola Jeongeun Lee6. Risale Nelly Korda, tagliate Giulia Molinaro e varie europee (Di venerdì 23 luglio 2021) Si è concluso a Evian-les-Bains il secondo giro dell’Evian Championship 2021, quarto dei cinque Major che caratterizzano la stagione del Golf femminile. A risultare leader in questo caso è la sudcoreana Jeongeun Lee6, protagonista di un’impresa eccezionale: un -10 che la spedisce dritta in testa con lo score complessivo di -15. Per lei, con questi 61 colpi, tutti birdie e una sensazione di grande sicurezza entrando nel weekend decisivo. Al secondo posto la coppia formata dalle thailandesi Ariya Jutanugarn e Pajaree Anannarukarn, entrambe a -12 e con ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) Si è concluso a-les-Bains il secondo giro dell’, quarto dei cinque Major che caratterizzano la stagione del. A risultare leader in questo caso è la sudcoreana, protagonista di un’impresa eccezionale: un -10 che la spedisce dritta in testa con lo score complessivo di -15. Per lei, con questi 61 colpi, tutti birdie e una sensazione di grande sicurezza entrando nel weekend decisivo. Al secondo posto la coppia formata dalle thailandesi Ariya Jutanugarn e Pajaree Anannarukarn, entrambe a -12 e con ...

Advertising

OA_Sport : Golf femminile: Jeongeun Lee6 vola via e si prende di forza la testa dell'Evian Championship 2021 - FederGolf : #EuropeanYoungMaster In Finlandia, al Vierumaki Golf Club, #Wiedemeyer ???? in testa (-7). #Ferrero è il migliore de… - OA_Sport : Golf femminile: diverse sorprese nel primo giro dell'Evian Championship - sportface2016 : #Tokyo2020 #Golf i favoriti della prova maschile e femminile, per l'Italia in campo #Migliozzi, #Paratore,… - AlexMuccini : @Teo__Visma Nel Golf pochissime possibilità, Molinari è fuori con problemi alla schiena, l’unico che ha fatto buoni… -