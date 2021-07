Gli Stati Uniti accettano la realtà: cosa significa l’accordo sul Nord Stream 2 (Di venerdì 23 luglio 2021) l’accordo tra Germania e Stati Uniti sul gasdotto Nord Stream 2 cambia non poco la politica europea e transatlantica. Il raddoppio della condotta energetica che fornisce gas russo ai terminali tedeschi è sempre stato un tasto dolente nei rapporti tra Germania e Stati Uniti. E quindi tra Stati Uniti e Europa. Washington non ha mai InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 23 luglio 2021)tra Germania esul gasdotto2 cambia non poco la politica europea e transatlantica. Il raddoppio della condotta energetica che fornisce gas russo ai terminali tedeschi è sempre stato un tasto dolente nei rapporti tra Germania e. E quindi trae Europa. Washington non ha mai InsideOver.

Advertising

borghi_claudio : Scusi Presidente Draghi, mi faccia capire, quindi gli stati come Germania e Gran Bretagna che sconsigliano di vacci… - borghi_claudio : Le persone completamente vaccinate a oggi sono 28milioni. Fortunatamente quasi tutti gli anziani che devono protegg… - beppe_grillo : Gli stati hanno stanziato somme senza precedenti per affrontare la pandemia ma appena il 2% finora è andato alla tr… - loveshansmile : avevo un compagno alle medie fissato con la geografia che sapeva tutti gli stati e le bandiere e ora guardando mi r… - Narcodelladeci1 : RT @borghi_claudio: Scusi Presidente Draghi, mi faccia capire, quindi gli stati come Germania e Gran Bretagna che sconsigliano di vaccinare… -