Gli operai Gkn: «Insorgiamo». È il giorno della solidarietà (Di venerdì 23 luglio 2021) Oggi dalle nove e mezza davanti ai cancelli della Gkn in via Fratelli Cervi 1 a Campi Bisenzio (Firenze) il Collettivo di fabbrica accoglierà i manifestanti da tutta Italia che hanno risposto all’appello a continuare la protesta contro la chiusura dello stabilimento e i 422 licenziamenti decisi il 9 luglio scorso dalla multinazionale proprietà del fondo americano Melrose Industries. «IL NOSTRO SLOGAN – hanno scritto gli operai nell’appello che ha indetto la manifestazione di «solidarietà nazionale»- non è soltanto “la … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 23 luglio 2021) Oggi dalle nove e mezza davanti ai cancelliGkn in via Fratelli Cervi 1 a Campi Bisenzio (Firenze) il Collettivo di fabbrica accoglierà i manifestanti da tutta Italia che hanno risposto all’appello a continuare la protesta contro la chiusura dello stabilimento e i 422 licenziamenti decisi il 9 luglio scorso dalla multinazionale proprietà del fondo americano Melrose Industries. «IL NOSTRO SLOGAN – hanno scritto glinell’appello che ha indetto la manifestazione di «nazionale»- non è soltanto “la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

fattoquotidiano : Stop a vendite per solidarietà con i palestinesi: ma chi rischia sono gli operai arabi [di Manuela Dviri] - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Whirlpool: gli operai non mollano, ma l’azienda respinge qualsiasi proposta di mediazione. Se s… - Elbido6 : Chissà se manifesteranno anche per tutti gli operai licenziati in questi giorni…. - Masssimilianoo : @l_angiolini Insomma, gli operai dovranno svenarsi per avere una cariola elettrica, mentre Ronaldo continuerà a sfr… - Federic72291117 : RT @GiovanniPaglia: Non una parola di Draghi sulle migliaia di lavoratori licenziati in questi giorni. Eppure anche oggi gli operai di Whir… -