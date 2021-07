Gli atleti alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Tokyo 2021: la portabandiera Jessica Rossi sfoga così l’emozione – Video (Di venerdì 23 luglio 2021) La portabandiera italiana Jessica Rossi ha sfogato l’emozione della cerimonia d’apertura in una storia su Instagram. “È andata” ha urlato, prima di mandare un bacio all’Italia. La tiratrice a volo italiana, vincitrice della medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Londra 2012 nel trap femminile, ha portato la bandiera insieme al ciclista veronese Elia Viviani. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Laitalianahatodellad’apertura in una storia su Instagram. “È andata” ha urlato, prima di mandare un bacio all’Italia. La tiratrice a volo italiana, vincitrice della medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Londra 2012 nel trap femminile, ha portato la bandiera insieme al ciclista veronese Elia Viviani. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

