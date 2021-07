Gli 80 anni di Mattarella, lavoro e festa in famiglia. E l'Italia... si augura un bis al Quirinale (Di venerdì 23 luglio 2021) La cifra tonda, forse, per qualcuno avrebbe meritato altri fasti. Ma non per lui, il presidente rigoroso, morigerato, ma amatissimo dai suoi cittadini. E' stata dunque torta in famiglia per Sergio ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 23 luglio 2021) La cifra tonda, forse, per qualcuno avrebbe meritato altri fasti. Ma non per lui, il presidente rigoroso, morigerato, ma amatissimo dai suoi cittadini. E' stata dunque torta inper Sergio ...

