La raffica di licenziamenti della Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) ha avuto una eco nazionale, con la manifestazione regionale di lunedì 19 luglio e quella nazionale di sabato 24 luglio indetta dal Collettivo di fabbrica e sostenuta da varie sigle politiche e sindacali. Molto è stato detto a proposito degli eventi, dalla modalità assai criticata – in effetti rivoltante – della comunicazione del licenziamento dei 422 lavoratori, all'atteggiamento sprezzante anche nei confronti del governo da parte dell'azienda. Ai fini del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Gkn lavoro Sblocco dei licenziamenti, anche i metalmeccanici lucchesi aderiscono allo sciopero nazionale "Il lavoro non si tocca". Così anche i m etalmeccanici della Provincia di Lucca hanno aderito allo ...licenziamenti che ha portato decine di lavoratori e lavoratrici " tra i quali i dipendenti della Gkn ...

Manifestazione anti - Comune in piazza Santo Spirito ...spazio pubblico si lega inevitabilmente con la difesa del lavoro come valore fondante della nostra Repubblica: non a caso c'è un legame diretto tra oggi e la manifestazione di domani davanti alla GKN ...

Gkn, il lavoro ostaggio del peggior capitale | il manifesto Il Manifesto Gkn, il lavoro ostaggio del peggior capitale Gkn è una multinazionale britannica metalmeccanica ... sopra la scritta indicante la necessità di »risparmi» c’era la figura di un omino: il lavoro. Tagliare i costi per poi presumibilmente rivendere ...

Manifestazione anti-Comune in piazza Santo Spirito “Numerose realtà sociali e politiche hanno lanciato un appuntamento in piazza Santo Spirito alle 21.00 di questa sera: come gruppo consiliare – spiegano gli esponenti di Sinistra Progetto Comune Dmitr ...

