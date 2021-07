Giusy Ferreri in concerto: date del tour estivo 2021 e biglietti (Di venerdì 23 luglio 2021) La cantante tornerà dal 24 luglio dal vivo con una serie di appuntamenti in tutta italia a partire da quello al Castello Sforzesco di Vigevano L’artista multiplatino dalla voce unica e dalla grinta impareggiabile incontrerà il suo pubblico quest’estate con una serie di date live in giro per l’Italia. Insieme a Giusy Ferreri ci sarà una band dal vivo, composta da Andrea Polidori (batteria), Will Medini (pianoforte e synth), Fabrizio Bicio Leo (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra). Un vero e proprio segnale di ripartenza, che sancisce l’inizio di una nuova avventura musicale in cui l’artista ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 23 luglio 2021) La cantante tornerà dal 24 luglio dal vivo con una serie di appuntamenti in tutta italia a partire da quello al Castello Sforzesco di Vigevano L’artista multiplatino dalla voce unica e dalla grinta impareggiabile incontrerà il suo pubblico quest’estate con una serie dilive in giro per l’Italia. Insieme aci sarà una band dal vivo, composta da Andrea Polidori (batteria), Will Medini (pianoforte e synth), Fabrizio Bicio Leo (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra). Un vero e proprio segnale di ripartenza, che sancisce l’inizio di una nuova avventura musicale in cui l’artista ...

