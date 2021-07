Giustizia: Rosato, ‘da Dadone schizofrenia e poco senso dello Stato’ (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug (Adnkronos) – “Sono strani questi grillini, la ministra Dadone ieri condivide e appoggia in Consiglio dei ministri richiesta di fiducia sul testo della #riformacartabia, oggi annuncia che se non cambia pensano alle dimissioni. Mi sembra ci sia un po’ troppa schizofrenia e poco senso dello Stato”. Lo scrive su Twitter Ettore Rosato, di Iv. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug (Adnkronos) – “Sono strani questi grillini, la ministraieri condivide e appoggia in Consiglio dei ministri richiesta di fiducia sul testo della #riformacartabia, oggi annuncia che se non cambia pensano alle dimissioni. Mi sembra ci sia un po’ troppaStato”. Lo scrive su Twitter Ettore, di Iv. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

