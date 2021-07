Giustizia: Renzi, 'M5s si sgonfierà, Di Maio non si dimette nemmeno con le cannonate' (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug (Adnkronos) - Sulla Giustizia "i 5 stelle sono ambigui. Hanno detto che avrebbero cambiato la riforma Cartabia tornando a quella dello scienziato-Dj Bonafede e rischiano di non farlo perché c'è la fiducia". Lo ha detto Matteo Renzi a In onda su La7. "I 5 stelle si sgonfieranno ulteriormente su questo. Se domani decidono di uscire dal governo sulla Giustizia, dando corpo alle parole della Dadone, Di Maio si dimette? Non si dimette nemmeno con le cannonate. Hanno cambiato tre maggioranze e si dimettono, ma dai...", ha aggiunto il leader di Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug (Adnkronos) - Sulla"i 5 stelle sono ambigui. Hanno detto che avrebbero cambiato la riforma Cartabia tornando a quella dello scienziato-Dj Bonafede e rischiano di non farlo perché c'è la fiducia". Lo ha detto Matteoa In onda su La7. "I 5 stelle si sgonfieranno ulteriormente su questo. Se domani decidono di uscire dal governo sulla, dando corpo alle parole della Dadone, Disi? Non sicon le. Hanno cambiato tre maggioranze e si dimettono, ma dai...", ha aggiunto il leader di Iv.

Advertising

La7tv : #inonda Giustizia, #Renzi contro #Dadone: 'Ce la ricordiamo solo per la foto delle scarpe sul tavolo: è stato il su… - petergomezblog : Renzi firma i referendum sulla giustizia della Lega. E dà la colpa al Pd sul ddl Zan: “Chi non lo vuole in questo m… - La7tv : #laltrametàdelcrimine @MatteoRenzi: 'Ho detto personalmente a Draghi che siamo pronti a dare una mano a Cartabia. C… - romifivestars : RT @AdriMCMLXI: Alla fine ce l’ha fatta: Renzi finisce sulla pagina social della Lega - TV7Benevento : Giustizia: Renzi, 'M5s si sgonfierà, Di Maio non si dimette nemmeno con le cannonate'... -