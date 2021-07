Giustizia: Renzi, ‘M5s si sgonfierà, Di Maio non si dimette nemmeno con le cannonate’ (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug (Adnkronos) – Sulla Giustizia “i 5 stelle sono ambigui. Hanno detto che avrebbero cambiato la riforma Cartabia tornando a quella dello scienziato-Dj Bonafede e rischiano di non farlo perché c’è la fiducia”. Lo ha detto Matteo Renzi a In onda su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug (Adnkronos) – Sulla“i 5 stelle sono ambigui. Hanno detto che avrebbero cambiato la riforma Cartabia tornando a quella dello scienziato-Dj Bonafede e rischiano di non farlo perché c’è la fiducia”. Lo ha detto Matteoa In onda su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

