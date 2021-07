**Giustizia: Grasso, fiducia non un buon segnale, cerchiamo soluzioni migliori’** (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug (Adnkronos) – “Ieri il consiglio dei ministri ha posto la fiducia sulle norme che riformano la giustizia. Non è un buon segnale: abbiamo una settimana circa per migliorare quei testi e cercare soluzioni migliori per evitare che troppi processi vengano dichiarati improcedibili in futuro. Non sprechiamo questo tempo in polemiche, impieghiamolo per intervenire dove necessario”. Lo scrive su Twitter l’ex presidente del Senato Pietro Grasso, senatore di Leu. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug (Adnkronos) – “Ieri il consiglio dei ministri ha posto lasulle norme che riformano la giustizia. Non è un: abbiamo una settimana circa per migliorare quei testi e cercaremigliori per evitare che troppi processi vengano dichiarati improcedibili in futuro. Non sprechiamo questo tempo in polemiche, impieghiamolo per intervenire dove necessario”. Lo scrive su Twitter l’ex presidente del Senato Pietro, senatore di Leu. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

