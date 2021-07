Giustizia, Dadone: "Ipotesi dimissioni ministri M5s da valutare" (Di venerdì 23 luglio 2021) L'Ipotesi di dimissioni dei ministri M5s dal governo Draghi, se non ci saranno "miglioramenti" alla riforma della Giustizia, "è una cosa da valutare insieme a Giuseppe Conte". Così il ministro alle ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 luglio 2021) L'dideiM5s dal governo Draghi, se non ci saranno "miglioramenti" alla riforma della, "è una cosa dainsieme a Giuseppe Conte". Così il ministro alle ...

