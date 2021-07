Giustizia, Dadone: “Ipotesi dimissioni ministri M5S da valutare con Conte” (Di venerdì 23 luglio 2021) Potrebbe esserci un passo indietro dei ministri del movimento Cinque Stelle se non si trova l’intesa sulla riforma della Giustizia? “E’ un’Ipotesi che dovremo valutare insieme a Giuseppe Conte, un’Ipotesi che sicuramente bisognerebbe valutare”. E’ quanto risponde la ministra delle politiche giovanili Fabiana Dadone, del Movimento M5S ad Agorà estate, parlando di eventuali dimissioni dei ministri pentastellati. “In questa settimana ci aspettiamo una discussione costruttiva in termini di miglioramenti, poi vedremo le ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 luglio 2021) Potrebbe esserci un passo indietro deidel movimento Cinque Stelle se non si trova l’intesa sulla riforma della? “E’ un’che dovremoinsieme a Giuseppe, un’che sicuramente bisognerebbe”. E’ quanto risponde la ministra delle politiche giovanili Fabiana, del Movimento M5S ad Agorà estate, parlando di eventualideipentastellati. “In questa settimana ci aspettiamo una discussione costruttiva in termini di miglioramenti, poi vedremo le ...

Advertising

petergomezblog : Giustizia, Dadone: “Se la riforma non migliora, valutare con Conte le dimissioni dei ministri M5s”… - ilriformista : Il Movimento 5 Stelle alza i toni sulla #riformagiustizia della #Cartabia e minaccia le dimissioni dei ministri sen… - repubblica : Riforma della Giustizia: la ministra grillina Dadone: 'Dobbiamo valutare con Conte l'ipotesi dimissioni dal governo' - GREMBIALINI : RT @il_cappellini: La ministra 5S Dadone minaccia di dimettersi contro la riforma della giustizia, il consigliere 5S no vax Barillari dice… - Max_Alle : RT @il_cappellini: La ministra 5S Dadone minaccia di dimettersi contro la riforma della giustizia, il consigliere 5S no vax Barillari dice… -