Giustizia, Dadone: ‘Da valutare le ipotesi di dimissioni dei ministri del M5s’ (Di venerdì 23 luglio 2021) ROMA – L’ipotesi di dimissioni dei ministri M5s dal governo Draghi, se non ci saranno “miglioramenti” alla riforma della Giustizia, “è una cosa da valutare insieme a Giuseppe Conte”. Così il ministro alle Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, intervenendo ad “Agorà Estate”. “Se è a rischio l’appoggio dei Cinque Stelle al governo? – ha aggiunto Dadone – Dipende quale sarà l’apertura sulle modifiche tecniche. L’obiettivo di tutti non è certo garantire le impunità in certi casi, ma velocizzare i processi. La tematica della prescrizione così come impostata non credo raggiunga ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 23 luglio 2021) ROMA – L’dideiM5s dal governo Draghi, se non ci saranno “miglioramenti” alla riforma della, “è una cosa dainsieme a Giuseppe Conte”. Così il ministro alle Politiche Giovanili, Fabiana, intervenendo ad “Agorà Estate”. “Se è a rischio l’appoggio dei Cinque Stelle al governo? – ha aggiunto– Dipende quale sarà l’apertura sulle modifiche tecniche. L’obiettivo di tutti non è certo garantire le impunità in certi casi, ma velocizzare i processi. La tematica della prescrizione così come impostata non credo raggiunga ...

