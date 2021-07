**Giustizia: Dadone, confido in Draghi e Conte, mai minacciato dimissioni** (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug. (Adnkronos) - "La riforma della giustizia così come presentata rischia di avere delle fasce di impunità, c'è una chiara apertura del Presidente Draghi e della ministra Cartabia di cui va preso atto. Non è nel mio stile minacciare quindi respingo al mittente i titoli apparsi in tal senso ma è nel nostro stile dialogare e confrontarci. Lo stanno facendo Draghi e Conte che sono due persone di alto profilo e sono certa troveranno punti di incontro. Ho fiducia nella politica e meno nel gossip". Lo puntualizza la ministra M5S Fabiana Dadone in un post su Facebook, dopo le sue dichiarazioni ad Agorà Estate. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug. (Adnkronos) - "La riforma della giustizia così come presentata rischia di avere delle fasce di impunità, c'è una chiara apertura del Presidentee della ministra Cartabia di cui va preso atto. Non è nel mio stile minacciare quindi respingo al mittente i titoli apparsi in tal senso ma è nel nostro stile dialogare e confrontarci. Lo stanno facendoche sono due persone di alto profilo e sono certa troveranno punti di incontro. Ho fiducia nella politica e meno nel gossip". Lo puntualizza la ministra M5S Fabianain un post su Facebook, dopo le sue dichiarazioni ad Agorà Estate.

Advertising

petergomezblog : Giustizia, Dadone: “Se la riforma non migliora, valutare con Conte le dimissioni dei ministri M5s”… - Agenzia_Ansa : L'ipotesi di dimissioni dei ministri M5s dal governo Draghi, se non ci saranno 'miglioramenti' alla riforma della g… - ilriformista : Il Movimento 5 Stelle alza i toni sulla #riformagiustizia della #Cartabia e minaccia le dimissioni dei ministri sen… - RhoWalter : RT @dukana2: #Giustizia, #Dadone: 'Se la riforma non migliora, valutare con #Conte le dimissioni dei ministri #M5s'???@SPatuanelli? 'Miglio… - tavano_anna : RT @soniabetz1: #Giustizia, Dadone: Senza modifiche dimissioni ministri M5S? Valutare con #Conte -