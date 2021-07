Giulini non smentisce l’interesse per Nainggolan: “Chi meglio di lui può incarnare lo spirito del Cagliari” (Di venerdì 23 luglio 2021) Radja Nainggolan è un giocatore in uscita dall’Inter, c’è l’interesse del Cagliari, che potrebbe inserirlo nella trattativa in essere per Nandez. Il presidente del club sardo Tommaso Giulini ha risposto così alla domanda del TGR sul centrocampista belga: “Per quel che riguarda Nainggolan, se dovesse tornare anche lui è un “vecchio”. Assieme a tutte le stagioni che c’è stato, è tornato ed ritornato di nuovo sicuramente nessuno meglio di lui può veramente incarnare lo spirito Cagliari”. Foto: sito uff Cagliari L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 luglio 2021) Radjaè un giocatore in uscita dall’Inter, c’èdel, che potrebbe inserirlo nella trattativa in essere per Nandez. Il presidente del club sardo Tommasoha risposto così alla domanda del TGR sul centrocampista belga: “Per quel che riguarda, se dovesse tornare anche lui è un “vecchio”. Assieme a tutte le stagioni che c’è stato, è tornato ed ritornato di nuovo sicuramente nessunodi lui può veramentelo”. Foto: sito uffL'articolo ...

Advertising

infoitsport : Cagliari, Giulini: “Il 50% con il green pass? Non è sufficiente” - CalcioPillole : Cagliari, Giulini: “Il 50% con il green pass? Non è sufficiente” - infoitsport : Giulini non dribbla le voci mercato: «Nainggolan incarna spirito Cagliari» - IvanVanoni : RT @internewsit: Giulini non dribbla le voci mercato: «Nainggolan incarna spirito Cagliari» - - INTER291103 : RT @internewsit: Giulini non dribbla le voci mercato: «Nainggolan incarna spirito Cagliari» - -