Giovedì 22 Luglio 2021 – 350ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di venerdì 23 luglio 2021) seduta Ora inizio: 09:31 Con 213 voti favorevoli, 28 contrari e un’astensione, l’Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il ddl 2320 (c.d. decreto sostegni bis), conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. Il provvedimento, che abroga i decreti-legge nn. 89 e 99 del 202, facendone salvi gli effetti, al titolo I (articoli da 1 a 11-octies) reca misure a sostegno delle imprese, dell’economia e di abbattimento dei costi fissi. In particolare, ... Leggi su udine20 (Di venerdì 23 luglio 2021)Ora inizio: 09:31 Con 213 voti favorevoli, 28 contrari e un’astensione, l’Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il ddl 2320 (c.d. decreto sostegni bis), conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. Il provvedimento, che abroga i decreti-legge nn. 89 e 99 del 202, facendone salvi gli effetti, al titolo I (articoli da 1 a 11-octies) reca misure a sostegno delle imprese, dell’economia e di abbattimento dei costi fissi. In particolare, ...

Ultime Notizie dalla rete : Giovedì Luglio Bocelli e il Teatro del Silenzio, la musica è tornata. Serata magica a Lajatico Lajatico (Pisa), 23 luglio 2021 - La musica è tornata a rompere il silenzio delle colline dell'alta Valdera. Giovedì sera è andata in scena la prima serata della sedicesima edizione del Teatro del Silenzio . La varietà ...

Il governo chiederà la fiducia sulla riforma della Giustizia Il governo chiederà la fiducia sulla riforma della Giustizia: lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi durante la conferenza stampa di giovedì 22 luglio, organizzata per annunciare le nuove regole sul Green Pass . La riforma, presentata dalla ministra Marta Cartabia, è uno dei pacchetti di leggi più importanti tra quelli che l'Italia ...

