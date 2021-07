Ginnastica, Olimpiadi Tokyo: Vanessa Ferrari e una battaglia da guerriera. “Con te partirò” e la voglia di medaglia (Di venerdì 23 luglio 2021) “Con te partirò” sarà la musica che accompagnerà Vanessa Ferrari alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e che la dovrà guidare verso un sogno: conquistare la tanto agognata medaglia a cinque cerchi sfumata per un soffio a Londra 2012 e Rio 2016. La Farfalla di Orzinuovi ci riprova imperterrita, con la voglia di una ragazzina e la maturità di una veterana forgiata dal fuoco di mille battaglie. Una Principessa guerriera che ha creduto nella posibilità di qualificarsi a questi Giochi anche dopo essersi rotta il tendine d’Achille ai Mondiali 2017: nel momento più ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) “Con te” sarà la musica che accompagneràalledi2021 e che la dovrà guidare verso un sogno: conquistare la tanto agognataa cinque cerchi sfumata per un soffio a Londra 2012 e Rio 2016. La Farfalla di Orzinuovi ci riprova imperterrita, con ladi una ragazzina e la maturità di una veterana forgiata dal fuoco di mille battaglie. Una Principessache ha creduto nella posibilità di qualificarsi a questi Giochi anche dopo essersi rotta il tendine d’Achille ai Mondiali 2017: nel momento più ...

