Giappone “buco nero della sottrazione dei minori”. Un padre italiano: “Mia moglie ha rapito i nostri figli e non li vedo da 4 anni. Ma lo Stato la protegge” (Di venerdì 23 luglio 2021) “Dopo che mi sono stati portati via, in nove mesi sono riuscito a vedere i miei figli solo per 5 ore e mezzo. Sono passati quattro anni dall’ultimo incontro e io non ho potuto abbracciare i miei due bambini”. La storia di Tommaso Perina, italiano che vive in Giappone dal 2003, sposato con una cittadina nipponica nel 2011 e dalla quale ha avuto due figli, uno nel 2013 e l’altro nel 2015, assomiglia a quelle di migliaia di altri padri e madri, sia Giapponesi che stranieri, che ogni giorno lottano per poter vedere i propri figli senza il rischio di essere denunciati per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) “Dopo che mi sono stati portati via, in nove mesi sono riuscito a vedere i mieisolo per 5 ore e mezzo. Sono passati quattrodall’ultimo incontro e io non ho potuto abbracciare i miei due bambini”. La storia di Tommaso Perina,che vive indal 2003, sposato con una cittadina nipponica nel 2011 e dalla quale ha avuto due, uno nel 2013 e l’altro nel 2015, assomiglia a quelle di migliaia di altri padri e madri, siasi che stranieri, che ogni giorno lottano per poter vedere i proprisenza il rischio di essere denunciati per ...

