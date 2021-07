Gianni Di Marzio: "Il Napoli ha mezzi giocatori da dover vendere" (Di venerdì 23 luglio 2021) Gianni Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli. Ecco le sue parole: "Il Napoli ha mezzi giocatori da dover vendere: Malcuit non è un'alternativa valida a Di Lorenzo, Luperto è un buon giocatore ma può andare via così come Lobotka e Mario Rui. Elmas è giovane e pieno di ingegno, deve solo migliorare a livello fisico, su lui ci si può contare. Ciciretti chi? Buono ma anche lui va venduto". I possibili innesti "Per me va inserito in rosa un terzino sinistro e un playmaker, serve un giocatore come Pjanic che fa il ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 23 luglio 2021)Diè intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del. Ecco le sue parole: "Ilhada: Malcuit non è un'alternativa valida a Di Lorenzo, Luperto è un buon giocatore ma può andare via così come Lobotka e Mario Rui. Elmas è giovane e pieno di ingegno, deve solo migliorare a livello fisico, su lui ci si può contare. Ciciretti chi? Buono ma anche lui va venduto". I possibili innesti "Per me va inserito in rosa un terzino sinistro e un playmaker, serve un giocatore come Pjanic che fa il ...

Advertising

Spazio_Napoli : Gianni Di Marzio: 'Il Napoli ha mezzi giocatori da dover vendere' - audelss : RT @pasquale_caos: @sscnapoli dei sogni Presidente: Aurelio De Laurentiis Mister: Luciano Spalletti Head of Communications: Nicola Lomba… - pasquale_caos : @sscnapoli dei sogni Presidente: Aurelio De Laurentiis Mister: Luciano Spalletti Head of Communications: Nicola… - LazionewsEu : Gianni Di Marzio valuta i ritorni in Serie A: bene Sarri #Lazio #LazioNews #SSLazio #LazioNewseu - laziopress : Gianni Di Marzio: “Sarri farà giocare molto bene la Lazio” -