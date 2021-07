Gianlorenzo Blengini alle Olimpiadi di Tokyo 2020 | chi è il CT dell’Italia volley?

(Di venerdì 23 luglio 2021)è il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana dimaschile. La carriera diinizia nel Torino nel campionato di serie A2 2000-01 come assistente di Mauro Berruto, che segue poi al Piacenza, dove conquista la promozione dalla Serie A2 alla Serie A1, oltre alla Coppa Italia di categoria. Rimane a Piacenza per tre stagioni, l’ultima delle quali come secondo di Julio Velasco, con cui collabora anche nei quattro anni successivi, due al Modena e due alla Gabeca di Montichiari, mentre nella sua ultima stagione da secondo ritrova Mauro Berruto. Il primo ...

A decretare il verdetto finale, come sempre, sarà il campo e sui i vicecampioni olimpici ci sono delle aspettative: " Quella che sentiamo è una bella responsabilità, - dichiara- ...Queste le parole del ct della nazionale maschile di volleyalla vigilia dell'esordio a Tokyo 2020 contro il Canada, in programma domani alle ore 2 italiane. Sulla preparazione ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le parole di Blengini Orario, Tv e programma Amiche e amici di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, match inaugurale del to ...La pallavolo si gioca tutta con gli occhi. Per scoprirlo basta spiare un allenamento speciale: quello della nazionale italiana maschile di volley in preparazione al centro Giulio Onesti di Roma prima ...