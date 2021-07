GF Vip 6 | clamoroso rifiuto di una showgirl | “Smentisco categoricamente” – FOTO

(Di venerdì 23 luglio 2021) Mancano circa due mesi all’inizio della sesta edizione del GF Vip e intanto i nomi sui possibili concorrenti continuano a susseguirsi: la smentita di unaLa sesta edizione del Grande Fratello Vip arriverà a breve sul piccolo schermo. In questi mesi il padrone di casa, Alfonso Signorini, ha lavorato senza sosta per selezionare coloro che varcheranno l’ambitissima L'articolo proviene da Inews.it.

Chi pensava ad una festa con soliha fatto male i conti. C'erano le persone a cui sono legata. E che siano delle tv o amici di scuola ed altro importa poco', rimarca la Cipriani. Ma per vederci ...Ha vissuto in quel periodo, infatti, un momento di espansione, con tavoli di confronto con, influencer, giornalisti ed esperti ed utenti disposti a pagare con moneta sonante un invito. ...Cresce l'attesa per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, che partirà il prossimo settembre 2021 su Canale 5. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da TvBlog, pare che tra i possibili concor ...Anticipazioni ed indiscrezioni sul cast del Grande fratello vip 6, la nuova edizione del popolare reality show di Canale 5 in partenza a settembre ...