Germania : Il vescovo che gridò contro Hitler (Di venerdì 23 luglio 2021) (...) *** (fr) Un évêque contre le régime nazi (La Croix - 22 febbraio 2018) (en) What the bishop who resisted the Nazis can teach us today (Carl Bunderson - CNA/EWTN - 23 marzo 2017 (it) Tre omelie ...

walking2Horizon : RT @francofontana43: 80 anni fa, in Germania, le prediche del vescovo von Galen contro Hitler e contro i crimini dell’operazione Aktion T4… - Lallarella1 : RT @francofontana43: 80 anni fa, in Germania, le prediche del vescovo von Galen contro Hitler e contro i crimini dell’operazione Aktion T4… - Caravag54922514 : RT @francofontana43: 80 anni fa, in Germania, le prediche del vescovo von Galen contro Hitler e contro i crimini dell’operazione Aktion T4… - gionatanews : Il vescovo tedesco Dieser chiede una riforma della morale sessuale cattolica per “uscire da una posizione di difesa… - crociangelini : RT @francofontana43: 80 anni fa, in Germania, le prediche del vescovo von Galen contro Hitler e contro i crimini dell’operazione Aktion T4… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania vescovo Germania : Il vescovo che gridò contro Hitler Il primo biografo di von Galen, il sacerdote Heinrich Portmann, aveva fatto notare una coincidenza: Galen ha governato come vescovo per un lasso di tempo uguale a quello di Adolf Hitler. (...) *** (...

Sinodo italiano, a lavoro per convergenza con assemblea mondiale ... ha riferito lo stesso vescovo di Limburgo, ma "allo stesso tempo, ha chiesto che la Chiesa in Germania contribuisse a plasmare il cammino della sinodalità che egli ha proclamato in vista del Sinodo ...

Dal Papa il vescovo Bätzing: la Chiesa in Germania non percorrerà “strade speciali” Vatican News ++ pubbl 23 luglio +++ Le notizie dal mondo: la rassegna stampa internazionale Maduro, il messaggio del segretario di Stato Vaticano è un "compendio di odio" Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha qualificato la lettera inviata dal Segretario di Stato Vaticano Pietro Par ...

Germania: iniziativa di preghiera delle Chiese e diocesi tedesche per sostenere le persone colpite dall’alluvione La Chiesa evangelica renana ha lanciato la proposta e la diocesi di Treviri l'ha accolta ed estesa a parrocchie, gruppi, istituzioni: venerdì 23 luglio, alle 18 suoneranno le campane di tutta la regio ...

