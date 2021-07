Genoa | annullata l’amichevole col PSG | il comunicato ufficiale

(Di venerdì 23 luglio 2021) Ilnon giocherà la prestigiosa amichevole contro il PSG: ecco ilcon il club che non partirà Ilnon parte per la Francia:la prestigiosa amichevole contro il PSG. Il. «IlCricket and Football Club comunica che non si recherà in Francia per la prevista amichevole con il Paris Saint-Germain Football Club. Una decisione presa con rammarico, ma resasi necessaria in considerazione dei nuovi rischi evidenziati in questi giorni dalle autorità competenti. Rischi che, allo stato attuale, comportano gli spostamenti ...

Quanto al, la squadra di Ballardini saluterà in serata Neustift per fare rientro a Pegli dove martedì, dopo tre giorni di riposo, riprenderà la preparazione in vista della prossima stagione.La partita PSG -del 24 luglio 2021 è statavisto che il club ligure ha appena comunicato che non partirà per la Francia. ORLEANS - La partita amichevole PSG -, in programma per domani 24 luglio ...In una nota il Genoa spiega che non si recherà ad Orleans per i rischi della situazione internazionale del Covid ...La partita PSG - Genoa del 24 luglio 2021 è stata annullata visto che il club ligure ha appena comunicato che non partirà per la Francia.