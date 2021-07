Gelmini: «Il Green pass serve per evitare un nuovo coprifuoco, le regioni rischiavano subito la zona gialla» (Di venerdì 23 luglio 2021) La ministra per gli affari regionali e le autonomie: «Sulla necessità di vaccinarsi sono in disaccordo con Salvini. Ma l’asse con la Lega non si rompe e nessuno esce sconfitto» Leggi su corriere (Di venerdì 23 luglio 2021) La ministra per gli affari regionali e le autonomie: «Sulla necessità di vaccinarsi sono in disaccordo con Salvini. Ma l’asse con la Lega non si rompe e nessuno esce sconfitto»

Advertising

73deva73 : Gelmini: «Il Green pass obbligatorio per evitare chiusure, le regioni rischiavano la zona gialla»-… - crociato0 : RT @GeMa7799: Gelmini: green pass per incentivare le vaccinazioni...Poveraccia...nullità! - egopor : RT @GeMa7799: Gelmini: green pass per incentivare le vaccinazioni...Poveraccia...nullità! - marisavillani : RT @ImolaOggi: ??Obbligo vaccinale mascherato. Gelmini: green pass per incentivare le vaccinazioni - marialetiziama9 : RT @GeMa7799: Gelmini: green pass per incentivare le vaccinazioni...Poveraccia...nullità! -

Ultime Notizie dalla rete : Gelmini Green Covid: in Sicilia 520 i nuovi casi (+72 in provincia), 2 le vittime Oggi alle 15 è stata convocata la cabina di regia per discutere del green pass e della proroga ... La riunione con la ministra per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini e i presidenti di regione ...

Cabina regia, green pass dal 6 agosto per ristoranti, piscine e palestre. Valido con una dose ...Maria Stella Gelmini. Il testo arriverà a stretto giro al consiglio dei ministri che dovrà approvarlo per farlo entrare in vigore già domani. Loading... Una decisione sull'eventuale uso del Green ...

Gelmini: «Il Green pass obbligatorio per evitare chiusure, le regioni rischiavano la zona gialla» Corriere della Sera Green pass, approvato il decreto: entrata in vigore dal 6 agosto Per andare in arancione 20 percento terapia intensiva e 30 percento area medica Al momento il green pass non è necessario per salire sui mezzi di trasporto pubblici. La bozza del decreto è stata illus ...

Pass verde obbligatorio per un’estate in zona bianca CAGLIARI. Da lunedì il Green pass sarà obbligatorio, ma le regole sono ancora appese a un filo e tutte le ipotesi possibili. Solo oggi il Consiglio dei ministri, dopo essersi confrontato con la Cabina ...

Oggi alle 15 è stata convocata la cabina di regia per discutere delpass e della proroga ... La riunione con la ministra per gli Affari Regionali Mariastellae i presidenti di regione ......Maria Stella. Il testo arriverà a stretto giro al consiglio dei ministri che dovrà approvarlo per farlo entrare in vigore già domani. Loading... Una decisione sull'eventuale uso del...Per andare in arancione 20 percento terapia intensiva e 30 percento area medica Al momento il green pass non è necessario per salire sui mezzi di trasporto pubblici. La bozza del decreto è stata illus ...CAGLIARI. Da lunedì il Green pass sarà obbligatorio, ma le regole sono ancora appese a un filo e tutte le ipotesi possibili. Solo oggi il Consiglio dei ministri, dopo essersi confrontato con la Cabina ...