G20 | vinte le resistenze di Cina e India | approvato a Napoli il comunicato finale su clima ed energia

(Di venerdì 23 luglio 2021) E’ statoilsuleddalla ministeriale G20 in corso a. Lo ha annunciato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, al termine di un negoziato molto lungo e intenso. Applauso liberatorio da parte di tutte le delegazioni e ministri presenti. Secondo quanto emerso, il via libera definitiva al documentoè arrivato dopo che sono state superate leda parte di alcuni Paesi, in particolare dalla, dopo una lunga discussione. Resta da ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : G20 vinte

Il Denaro

... che porterà alle mobilitazioni contro ildell'ambiente a Napoli (21 - 22 luglio). A Venafro il ... occorre sempre ricordare che le battaglie possono esseree che la mole di sapere accumulata ...Ilsigla il patto di Matera per ridurre il divario tra il nord e il sud del mondo. Con l'obiettivo ... Sfide globali, sottolinea il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che possono essere...E’ stato approvato il comunicato finale sul Clima ed Energia dalla ministeriale G20 in corso a Napoli. Lo ha annunciato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, al termine di un neg ...Ecologia - In occasione del vertice dei paesi del G20 - Di fronte ai sempre più frequenti disastri ambientali, dodici associazioni scrivono ai Ministri dell’Ambiente riunitisi a Napoli in questi giorn ...